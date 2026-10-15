Oltre 50 milioni le richieste alla piattaforma ProntoPro

Quando gli imprenditori turchi Başak Taşpınar Değim ed Erol Değim hanno deciso di lasciare gli Stati Uniti dove vivevano per tornare a Istanbul e ricongiungersi con la famiglia, si sono trovati davanti ai classici problemi da trasloco: trovare dei professionisti affidabili che li aiutassero a tornare a “casa”. Da questa necessità personale è nata l’idea che ha dato vita a ProntoPro, una piattaforma che semplifica la ricerca dei servizi e mette in connessione domande e offerta.

Inizialmente la coppia pensava a un motore di ricerca simile ad Amazon o ai diffusi siti per prenotare le vacanze, ma con il tempo si sono spinti ben oltre. Così è nata Armut nel 2011, che con la fusione con ProntoPro Italia, fondata nel 2015, ha dato vita a quella che oggi conosciamo generalmente come ProntoPro, di cui la coppia turca è Co-Ceo. Nell'ultimo anno la piattaforma ha superato la soglia dei 50 milioni di richieste nel mondo, con un aumento dei ricavi in Italia del 22%, attestandosi come punto di riferimento nel nostro Paese per la ricerca e l’offerta di servizi professionali.

I servizi proposti sul sito sono più di quattromila e cambiano in base alle necessità dei clienti dei 14 Paesi dove operano. Dalla home page di ProntoPro Italia si possono visualizzare i servizi professionali più ricercati dagli utenti nell’ultima settimana: “imbianchino”, “certificazione Ape”, “sgomberi”, “ristrutturazioni”, e molti altri. L’offerta proposta dalla piattaforma è il risultato di ricerche nei trend di mercato, che permettono di comprendere le necessità degli utenti in un determinato periodo e in un luogo preciso.

E rispondono anche alle conseguenze dei grandi problemi del mondo, come per esempio i danni causati dal cambiamento climatico. Durante l’estate rovente italiana, si sono intensificate le richieste nel nostro Paese per "condizionatori", “tende da sole” e “piscine da esterno”. A seguito del disastroso temporale che ha colpito Istanbul mercoledì 14 ottobre, sulla piattaforma turca si è registrato un picco nelle ricerche per “riparazione dei tetti”. Tra le richieste più curiose, in Italia sta aumentando la ricerca di “nutrizionisti per animali” e “portieri per il calcetto”. I fisioterapisti sono tra le professioni più richieste: tendenzialmente un annuncio per questo lavoro viene esaurito in pochi secondi.

Per garantire ai propri clienti sicurezza e garanzie dai servizi proposti, le recensioni della piattaforma sono a circuito chiuso, per cui vengono espressi pareri solo da chi ha realmente avuto esperienze con ProntoPro precedentemente. L’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dell’azienda, integrandola sin dalle origini nelle attività del sito. Con il tempo si è sviluppata ulteriormente, con modelli di predizione qualitativa per aiutare nuovi professionisti a sviluppare il loro potenziale; l'algoritmo di matching si occupa di abbinare le richieste degli utenti con le offerte dei fornitori. L’innovazione si riflette anche nella strategia di recruiting del personale, con un nuovo piano di assunzioni rivolto a profili capaci nell’utilizzo di strumenti IA per la ricerca, l’analisi e l’automazione.