“Ti chiederò soltanto mani vuote”. Questo chiedeva Adriana Zarri, la grande eremita, teologa e scrittrice. Lo chiedeva esplicitamente in una sua preghiera raccolta in un volume dall’evocativo titolo “Tu”, lo viveva quotidianamente nella sua ricerca di Dio, questo fanno i mistici, svuotano le mani, espongono il palmo, lo crocifiggono al Cielo. Aprire le mani, implorarle vuote è richiesta coraggiosa, si prova a lasciar cadere tutto, a liberarsi dall’eterna tentazione dell’accumulo delle cose, fossero anche cose sante, sono quelle che più ingombrano e illudono. Mani vuote sono quelle di chi ha rinunciato a trovare gli appigli giusti per spingersi verso il successo, sono quelle di chi è riuscito a non confondere l’amore con il possesso.

Dietro una frase apparente semplice c’è l’applicazione feroce di una spiritualità esigente. La Zarri continua, le mani dovranno essere anche “mani cave, mani calde: come un nido d’uccello”, non basta averle aperte e vuote devono anche essere calde, perché vive, che un vuoto che non sia caldo è come un cuore puro ma freddo cioè morto. Mani nido. Accoglienti. E ciò che più stupisce è che le mani nido della mistica non chiedono di farsi nido per eventuali ospiti di passaggio ma addirittura per Dio, un Dio a cui si dà del tu, un Dio stanco a cui ci si propone perché… “tu possa riposare”.