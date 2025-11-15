Roma, ripresi gli scavi alla Casa del Jazz

Sono riprese le ispezioni nel complesso della Casa del Jazz a Roma per individuare l'accesso al tunnel 'tombato', dove si sospetta possano trovarsi anche resti del giudice Paolo Adinolfi, scomparso dal 1994. Le verifiche, iniziate giovedì mattina, stanno interessando più punti attorno alla villa che un tempo era di Enrico Nicoletti, ritenuto cassiere della banda della Magliana. Sul posto è tornato stamattina Lorenzo Adinolfi, figlio del magistrato scomparso. La famiglia "non avrebbe mai desiderato questo clamore mediatico che ne è conseguito - aveva fatto sapere la famiglia -. Chiediamo a tutti silenzio e rispetto per il nostro dolore infinito".