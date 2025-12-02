Roma, nuova scritta antisemita non lontano dalla Sinagoga

Dopo l'episodio di ieri a Monteverde, sul Lungotevere degli Anguillara sono comparse nuove pesanti offese agli ebrei

Un'altra scritta antisemita nella Capitale. «Ebrei sionisti, cancro del mondo», le parole comparse in vernice rossa, insieme a una stella di David equiparata a una svastica, sul Lungotevere degli Anguillara, non lontano dall'ex ghetto e dalla sinagoga di Roma, nei pressi dell'ingresso all'Isola Tiberina. Ieri era stata imbrattata anche l'entrata del tempio Beth Michael a Monteverde, con il vandalismo che non ha risparmiato la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato dell'8 ottobre 1982.