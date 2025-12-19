Roma, dal 1 febbraio 2 euro per i turisti a Fontana di Trevi

Dal prossimo 1 febbraio i turisti pagheranno un biglietto d'ingresso di due euro per avvicinarsi alla Fontana di Trevi di Roma, mentre sarà gratuito per i residenti di Roma e della Città metropolitana. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla sala Esedra. Il monumento, situato in una piazza pubblica, potrà comunque essere ammirato gratuitamente da lontano, mentre l'accesso ravvicinato sarà appunto riservato solo ai possessori di biglietto.

"Dal 1 febbraio introdurremo un biglietto a pagamento per sei siti" della Capitale, ha annunciato Gualtieri e l'ingresso agli altri cinque siti costerà cinque euro. Il Comune stima che solo il biglietto d’accesso alla Fontana di Trevi potrebbe fruttare 6,5 milioni di euro.