Rimosso il volto che somigliava a Meloni da San Lorenzo in Lucina a Roma

È stato rimosso il volto dell'angelo che assomigliava a Giorgia Meloni nell'affresco della cappella laterale della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Turisti e fedeli, racconta l'Ansa, sembrano apprezzare: «Mi sembra tutto pazzesco - dice un uomo - ma la cosa piu incredibile è che mezza Roma sia venuta qui a vedere il dipinto». Molti tra curiosi e turisti osservano che «una persona che fa il proprio lavoro dovrebbe farlo rispettando la storia dell'affresco e della chiesa». «Il mio docente di Storia dell' arte alla Sapienza, afferma Martina, 22 anni, ha parlato di mancanza di professionalità da parte del restauratore». La notizia è arrivata anche sui giornali svizzeri, racconta Lorena a Roma con figlia e marito: «L'autore non doveva proprio fare questo volto è evidentemente un supporter della Meloni ed è giusto averlo rimosso».