Riforma Giustizia: Enrico Grosso presidente del Comitato per il No

Grosso è avvocato e professore di diritto costituzionale all'università di Torino

Secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche, Enrico Grosso sarà il presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dall'Associazione nazionale magistrati dopo che giovedì 30 ottobre è stata approvata al Senato la riforma della Giustizia che prevede, tra le altre cose, la separazione delle carriere dei magistrati. La notizia della sua nomina non è ancora stata confermata ufficialmente.

Si parla in questo ore di un referendum perché l'approvazione in Parlamento della riforma della Giustizia è avvenuta con una maggioranza inferiore ai due terzi dei seggi e, in questi casi, è prevista una consultazione referendaria: se più del 50% dei votanti al referendum voterà "sì" alla riforma, questa sarà promulgata. La votazione si dovrebbe svolgere nella primavera del 2026.

Enrico Grosso è un avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale all'università di Torino.