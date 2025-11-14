Raid russo su Kiev: vittime, feriti e 30 edifici colpiti in 9 quartieri

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili su Kiev nelle prime ore di venerdì, colpendo edifici residenziali e innescando esplosioni e incendi in tutta la capitale ucraina, hanno riferito i funzionari.

I massicci raid missilistici e di droni russi sull'Ucraina e sulla capitale Kiev, «ben calcolati» da Mosca, hanno causato la morte di almeno quattro persone, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Secondo il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, le forze russe hanno lanciato un importante attacco con droni e missili su Kiev, ferendo 11 persone, tra cui una donna incinta e una persona in gravi condizioni.

I detriti caduti e gli incendi hanno danneggiato grattacieli, una scuola, una struttura medica ed edifici amministrativi in ​​tutta la città, che conta circa 3 milioni di abitanti, hanno affermato le autorità.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato che circa 30 abitazioni sono state danneggiate in 9 quartierie ha esortato le controparti ad attuare rapidamente misure forti discusse durante una riunione dei Paesi del G7 in Canada.

"Questo brutale attacco russo dimostra l'urgente necessità di nuovi contributi alla difesa dell'Ucraina e di nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia, tra cui la tanto attesa decisione sui beni congelati", ha scritto Sybiha su X.

Klitschko ha affermato che anche il sistema di riscaldamento di Kiev ha subito danni, con interruzioni del servizio in un distretto, ma che le interruzioni di emergenza sono state risolte.

Ha aggiunto che tre grattacieli residenziali sono stati danneggiati nel distretto di Dniprovskyi, a est del fiume Dnipro, e che nove residenti sono stati evacuati da uno di questi edifici in fiamme.

Le immagini mostrano le fiamme che si innalzano sulla città in vari punti, mentre i residenti si accalcano nelle strade disseminate di macerie, fuori dai palazzi, dopo l'attacco.

Il governatore della regione di Kiev, fuori dalla capitale, ha affermato che gli attacchi con droni e missili hanno ferito sei persone, tra cui un bambino di sette anni, e hanno innescato diversi incendi.

L'aeronautica militare ucraina ha affermato che i droni e le bombe guidate russe stavano prendendo di mira anche altre regioni.