Putin a Trump: voglio Donetsk. Poi la pace

Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani.

Putin ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un'area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione di Kiev.

L'interesse su Donetsk che Putin ha espresso nell'ultima telefonata con Trump rivela che non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate, nonostante l'ottimismo del presidente americano. La Russia e i separatisti sostenuti da Mosca hanno rivendicato parti della regione dal 2014, ma non sono mai stati in grado di conquistarla interamente con la forza.