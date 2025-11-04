Problemi alle batterie: Stellantis richiama 375mila Suv ibridi in tutto il mondo

Stellantis ha annunciato di aver richiamato 375.000 Suv ibridi plug-in Jeep Wrangler e Grand Cherokee in tutto il mondo a causa di guasti alle batterie dopo 19 segnalazioni di incendi e ha invitato i proprietari a parcheggiare i veicoli all'aperto fino al completamento della riparazione. Lo scrive la Reuters sul suo sito. Il richiamo riguarda alcuni modelli Jeep Wrangler 4xe prodotti tra il 2020 e il 2025 e Jeep Grand Cherokee 4xe prodotti tra il 2022 e il 2026. La casa automobilistica ha dichiarato che una soluzione al problema è imminente ma, fino ad allora, i proprietari dovrebbero parcheggiare lontano da edifici e astenersi dal ricaricare i veicoli a causa dei rischi di incendio. Stellantis ha comunicato alla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) di aver ricevuto 19 segnalazioni di incendi e una di infortunio legati al problema. Circa 320.000 dei veicoli richiamati si trovano negli Stati Uniti. Il produttore ha affermato che le batterie sono state realizzate da Samsung Sdi. Un'indagine congiunta tra Stellantis e Samsung Sdi ha determinato che un incendio avvenuto all'inizio di quest'anno è stato causato dallo stesso difetto segnalato nel richiamo del 2024, che aveva interessato 154.000 SUV ibridi plug-in Jeep dopo due casi di feriti. Secondo la Nhtsa, i veicoli che erano già stati riparati in seguito ai richiami del 2023 e del 2024 dovranno essere nuovamente sottoposti a intervento.