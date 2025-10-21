«Prego sempre per la pace!»: il Papa lascia Castel Gandolfo e abbraccia la piccola Lia

Papa Leone XIV è uscito stasera da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, per fare ritorno in Vaticano. Come sempre una folla di fedeli attendeva il Pontefice. Prima di uscire, papa Prevost si è affacciato dalla Villa pontificia e ha salutato, sorridendo, le persone che intanto si accalcavano. All'uscita il Pontefice non si è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti né ha rilasciato dichiarazioni, come aveva fatto in occasioni precedenti: ha preferito salutare e scambiare qualche parola con i fedeli in attesa. In particolare Leone XIV ha preso in braccio la piccola Pia, una bimba di quasi due mesi. «Felicidad», ha detto il Papa alla giovane mamma di Pia, la ventisettenne Maria, originaria dell'Argentina.

«Prego sempre per la pace!», ha detto inoltre, rispondendo a chi, tra i fedeli gli chiedeva una preghiera per la pace. Con il Pontefice anche i due fratelli maggiori, John Joseph e Louis Prevost.