Prato, nuova aggressione al presidio Sudd Cobas: 6 lavoratori feriti

Il fatto è avvenuto domenica sera, davanti a un presidio sindacale che protestava per i turni sempre più pesanti nel settore della ristorazione. È il quarto caso da settembre. L'organizzazione: «Nessuna ulteriore intimidazione sarà tollerata»

Sei persone sono rimaste ferite durante un'aggressione subita da sindacalisti del Sudd Cobas e alcuni scioperanti nella serata di domenica davanti al ristorante cinese Scintilla, a Prato, in via Galcianese, dove da una decina di giorni c'è un presidio del sindacato contro i turni di lavoro ritenuti troppo pesanti.

A denunciare con un comunicato quanto accaduto è il Sudd Cobas, spiegando che i manifestanti sono stati presi a bottigliate e che si tratta della quarta aggressione da settembre che avviene nel Pratese ai presidi organizzati dal sindacato. Nonostante l'ora tarda, subito dopo l'aggressione, fa sapere Sudd Cobas, «più di cento operai della zona hanno raggiunto il presidio in uno straordinario gesto di solidarietà».

Il sindacato sottolinea che si tratta di un'aggressione «che arriva proprio dopo i primi scioperi, a cui sono seguite le prime vittorie e i primi accordi sindacali, in un settore, quello della ristorazione, dove finora la sindacalizzazione non era mai arrivata» e assicura che «nessun tentativo di intimidazione sarà tollerato».