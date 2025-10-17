Prato, ex soldato cinese condannato per tentato omicidio

L'uomo era il sesto componente materiale della banda che aveva messo nel mirino un connazionale, imprenditore nel settore delle grucce. Confermata la pena per gli altri cinque

Il Tribunale di Prato ha condannato a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese, per il suo ruolo di sesto esecutore materiale nel tentato omicidio dell'imprenditore cinese Chang Meng Zhang, aggredito brutalmente il 6 luglio 2024 nel locale "Number One" di via Scarlatti a Prato.

La sentenza, resa nota dalla Procura della Repubblica, conferma la pena inflitta agli altri cinque membri del commando, tutti appartenenti a una formazione mista fujianese e dello Zhejiang, giunta dalla Cina per difendere con violenza gli interessi di un gruppo monopolista nel settore delle grucce.