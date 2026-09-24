Oggi il decreto sul “tetto” agli stranieri a scuola: tutti i paletti del Colle

Oggi pomeriggio le parole diventeranno decreto. Dopo 96 ore di annunci, polemiche e messaggi indiretti tra Palazzo Chigi e Quirinale, il Governo toglierà il velo dal provvedimento che vorrebbe stabilire una proporzione, nelle classi, tra italiani e “stranieri”, con quel «tetto» del 30% che, come ha precisato di nuovo ieri il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, non sarebbe legato all’etnia ma alla debolezza delle competenze linguistiche. Un provvedimento che, per come si è compreso anche ieri durante una conferenza stampa convocata dalla Lega, prevederà deroghe laddove il «tetto» sia impraticabile. Circostanza, questa, che fa pensare ad una situazione sostanzialmente invariata rispetto a quanto accade oggi, a riprova del fatto che i primi annunci hanno rappresentato una fuga in avanti. Le norme, comprese quelle sul divieto di burqa e niqab, saranno immediatamente operative.

Nonostante ieri le colombe abbiano provato a stemperare le diverse visioni emerse nelle parole di Meloni e Mattarella — la premier ha affondato il colpo domenica alla festa dei giovani di FdI, il capo dello Stato ha tenuto lunedì un discorso sull’inclusività lunedì ad Amatrice —, il Colle è pronto ad esaminare il decreto con la massima attenzione. Il riferimento del Quirinale è il diritto primario dei giovani allo studio, che sarà il parametro per leggere le nuove norme. Non è un principio generico. Sarebbe aggirato, ad esempio, se il rispetto del 30% comportasse lo spostamento coatto di uno studente in una scuola diversa da quella scelta. E chiaramente la legge non può prevedere obblighi che non possono essere assolti in nessun modo, ad esempio laddove la presenza di “stranieri” o — per usare le riformulazioni del Governo — di studenti con scarsa capacità linguistica è strutturalmente superiore al 30% in un dato territorio. Dunque l’occhio del Quirinale, ai fini della valutazione preliminare di legittimità costituzionale, andrà a cadere con particolare attenzione sugli esoneri e sulle deroghe di cui ha parlato ancora ieri Valditara.

«Gli uffici scolastici territoriali — ha detto il ministro dell’Istruzione collegandosi da New York alla conferenza indetta da Salvini e dalla Lega — coordineranno i presidi per distribuire in maniera più equilibrata gli studenti tra le scuole di prossimità; dove ciò non sarà materialmente possibile, saranno previste deroghe e un potenziamento dell’insegnamento dell’italiano». Valditara è tra coloro che si sono fatti carico di prevenire tensioni istituzionali, e in effetti i contatti informali con il Colle saranno pienamente operativi sino all’ingresso del testo in Cdm. «Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l’integrazione dei ragazzi stranieri», ha provato a rassicurare il ministro, ribadendo che «il criterio» per il tetto del 30% «è puramente linguistico, chi dice il contrario mente sapendo di mentire».

Da Roma a battere il tempo della conferenza stampa è però Matteo Salvini. Non a caso l’appuntamento convocato dalla Lega ha come tema l’«islamizzazione», si prova a puntare maggiormente sulle norme riguardanti burqa e niqab, derubricando la questione del «tetto» a «norma sensata, addirittura banale», afferma il capo della Lega. «Nel Pd — dice Salvini — il tema non è reale perché molti di loro possono mandare i figli nelle scuole della Ztl». Ma la sensazione è che la conferenza stampa della Lega abbia un altro scopo: “stanare” Vannacci. «Noi questo provvedimento lo abbiamo iniziato prima, quindi adesso questa critica per cui noi inseguiamo Vannacci» non è vera, «è lui che segue noi», dice Valditara. Salvini rincara: «La nostra prima proposta» contro l’integralismo islamico «è del 2017, se altri dopo anni ci danno una mano, noi siamo felici». Il riferimento è a Vannacci. Il generale, accusa Salvini, «sta votando continuamente contro il governo, fa post contro il governo... Non dovete chiedere a me se voterà, dovete chiedere a lui di mettersi d’accordo con se stesso. Spero che votino, a differenza di tante altre volte, sul pacchetto “no all’Islam politico” portato avanti dalla Lega».

Nelle opposizioni si ragiona su questa dinamica. Oltre alle prese di posizione a difesa di Mattarella e contro il «mancato senso dello Stato» di Meloni, espresse da tutti i leader di centrosinistra, Schlein in testa, si prova a capire quale partita stia giocando il centrodestra. L’accelerazione su bollo auto, Islam, canone, con la scadenza dei primi di ottobre sulla legge elettorale, induce le minoranze a immaginare un ritorno al voto prima del previsto. E il decreto con il «tetto» e il divieto di burqa serve, è il prosieguo del ragionamento, come test finale su Vannacci, per capire se ci sono o meno i margini di un’alleanza.

Il generale sulle prime ha fatto delle aperture sul provvedimento che sarà varato oggi in Cdm, ma ieri, ora dopo ora, è come se avesse capito che il centrodestra vuole portarlo al bivio. Non a caso in serata il deputato di Fn Rossano Sasso ha iniziato a mettere dei paletti: no alle deroghe ed emendamenti che inaspriscono le norme. «Ci riserviamo», dice Sasso. Come accaduto sulla legge elettorale, i vannacciani potrebbero presentare proposte di modifica che seminerebbero zizzania nel centrodestra, soprattutto nel corpaccione di FdI e Lega. Ma attenzione anche all’azione emendativa di Forza Italia e Noi Moderati, che a loro volta proveranno a “moderare” il decreto. Tornando alle opposizioni, invece, si valutano già azioni di piazza congiunte alla legge elettorale in connessione con il mondo studentesco.