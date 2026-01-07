<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

L’importanza del nostro nome

La festa del Battesimo di Gesù, che conclude il tempo di Natale, è l’occasione per riflettere sul nome che ci è stato dato.
1 min di lettura
January 7, 2026
La festa del Battesimo di Gesù, che conclude il tempo di Natale, è l’occasione per riflettere sul nome che ci è stato dato. Secondo la Bibbia infatti come ci chiamiamo non è casuale, identifica l’essenza stessa della persona. Tra gli argomenti affrontati del nuovo episodio di Taccuino Celeste l’insegnamento della Scrittura, il legame col santo onomastico, cosa significa il nome Gesù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri episodi

Episodio 5
December 23, 2025

Betlemme è (anche in Italia)

Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?

TACCUINO CELESTE
December 10, 2025

Ma siamo in Avvento o in Quaresima?

Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?

Episodio 1
November 25, 2025

TACCUINO CELESTE - Perché i Papi viaggiano tanto?

Primo episodio della nuova serie di Taccuino celeste dedicato ai Papi in viaggio, dal primo itinerario di Leone XIV a Iznik fino ai viaggi di Paolo VI e Giovanni Paolo II, con la testimonianza da Istanbul di padre Claudio Monge.

Da altri Podcast