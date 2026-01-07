L’importanza del nostro nome
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?
Per il figlio, la sua scelta è stata prima di tutto di coscienza: mettere la libertà sopra il denaro. E la sua vicenda mostra quanto può costare dissentire.
Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?
In Libano Papa Leone incontra un Paese ferito, dove una cucina comunitaria nata tra le macerie di Beirut diventa segno di futuro condiviso.
Primo episodio della nuova serie di Taccuino celeste dedicato ai Papi in viaggio, dal primo itinerario di Leone XIV a Iznik fino ai viaggi di Paolo VI e Giovanni Paolo II, con la testimonianza da Istanbul di padre Claudio Monge.