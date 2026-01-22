Ecco perché i cristiani dovrebbero essere uniti

Cosa vuol dire ecumenismo? E perché l’impegno per l’unità delle Chiese è un dovere di tutti i cristiani?

Cosa vuol dire ecumenismo? E perché l’impegno per l’unità delle Chiese è un dovere di tutti i cristiani? Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste. A partire dall’invito di Gesù: «Che tutti siano uno», e dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio.

In cosa credono davvero i cristiani? È la domanda a cui vuole rispondere “Taccuino celeste”, un podcast di Mondo e Missione, dedicato alla fede e alla vita delle Chiese, tra storia, testimonianze, curiosità. Ogni due settimane, un appuntamento scritto e letto dal giornalista Riccardo Maccioni.