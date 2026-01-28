Diciamo «no» alla schiavitù

Tratta e schiavitù sono un fenomeno drammaticamente attuale e presente in tutto il mondo, Italia compresa. Il lavoro schiavo è nel cibo che mangiamo, nei vestiti che indossiamo, nei cellulari che portiamo in tasca, nell’edilizia come nei lavori di cura, nella ristorazione come pure tra rider e fattorini. Com’è possibile? Ne parliamo con Blessing Okoedion, sopravvissuta alla tratta, in occasione della Giornata mondiale contro il traffico di persone dell’8 febbraio.

Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto