Colombia, la nostra lotta senza armi

Nella Colombia contesa da trafficanti e multinazionali, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó – guidata anche da José Roviro Lopez Rivera – rivendica il diritto alla terra scegliendo la nonviolenza, testimonianza concreta di una “pace disarmata e disarmante” evocata da Papa Leone.

In un’area della Colombia al centro delle mire di trafficanti e multinazionali, un gruppo di famiglie contadine ha creato una comunità che rivendica il diritto a vivere e lavorare sulla propria terra rifiutando l’uso della violenza. José Roviro Lopez Rivera è uno dei leader di questa coraggiosa realtà, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: qui ci racconta come quella “pace disarmata e disarmante” di cui parla Papa Leone sia davvero possibile.

Taccuino del Mondo è un podcast di Mondo e Missione. Montaggio: Jacopo Dessì