Colombia, la nostra lotta senza armi

Nella Colombia contesa da trafficanti e multinazionali, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó – guidata anche da José Roviro Lopez Rivera – rivendica il diritto alla terra scegliendo la nonviolenza, testimonianza concreta di una “pace disarmata e disarmante” evocata da Papa Leone.
January 15, 2026
In un’area della Colombia al centro delle mire di trafficanti e multinazionali, un gruppo di famiglie contadine ha creato una comunità che rivendica il diritto a vivere e lavorare sulla propria terra rifiutando l’uso della violenza. José Roviro Lopez Rivera è uno dei leader di questa coraggiosa realtà, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: qui ci racconta come quella “pace disarmata e disarmante” di cui parla Papa Leone sia davvero possibile. 
Altri episodi

January 7, 2026

L’importanza del nostro nome

La festa del Battesimo di Gesù, che conclude il tempo di Natale, è l’occasione per riflettere sul nome che ci è stato dato.

Episodio 5
December 23, 2025

Betlemme è (anche in Italia)

Come tutti sanno Gesù è nato a Betlemme. Ma cosa ne è oggi di quella località? E ancora: è vero che ci sono altre città nel mondo che si chiamano allo stesso modo?

TACCUINO CELESTE
December 10, 2025

Ma siamo in Avvento o in Quaresima?

Il tempo di preparazione al Natale ha infatti molti elementi in comune con i giorni che portano alla Pasqua. Quali sono, e quali le differenze?

