La parrocchia di padre Robert

Una puntata sulla parrocchia secondo Leone XIV: comunità viva, missione, laici e cura delle persone. Dalle periferie del mondo a Roma, un’idea di Chiesa che costruisce pace e libertà.

In questa puntata di LeoPop proviamo a raccontare cosa ha in mente papa Leone XIV quando parla di parrocchia. Non solo un luogo di culto, non un edificio di mattoni, ma una comunità viva fatta di relazioni, educazione, fraternità e missione. Il punto di partenza è la storia del parroco ucciso in Libano mentre cercava di soccorrere due parrocchiani feriti: un pastore che non ha abbandonato il suo popolo. Una figura che richiama da vicino l’idea di sacerdozio e di Chiesa che Leone XIV porta avanti fin dagli anni in cui era missionario in Perù.

Dalle periferie di Trujillo alle parrocchie di Roma – da Ostia al Quarticciolo, fino a Pontemammolo – il Papa continua a ripetere lo stesso messaggio: le parrocchie vivono grazie all'impegno dei laici. E' lì che si incontra Dio, che si costruisce la pace, si combattono le ingiustizie e si educano le nuove generazioni alla vera libertà.