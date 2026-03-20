“Dio lo vuole”. Una frase antica, che oggi torna a riemergere nel racconto della guerra. Dalle parole del segretario alla Difesa USA Pete Hegseth, fino alle tensioni sulla posizione dei cristiani davanti alla guerra in Medio Oriente, questa puntata di LeoPop entra nel cuore di una domanda scomoda: si può davvero chiamare in causa Dio per giustificare la violenza? La risposta di Leone XIV è netta, e passa da parole chiarissime rivolte ai cristiani e in generale a tutti i credenti in Dio: chi ha responsabilità dirette nella guerra è disposto a fare un vero esame di coscienza?

Tra citazioni, prese di posizione e voci che arrivano anche da Gerusalemme e dagli Stati Uniti, emerge un contrasto profondo, non solo politico ma spirituale. Perché oggi, più che mai, dirsi cristiani significa scegliere da che parte stare. E per Leone XIV, la posizione è chiara: il cristiano deve essere strumento di riconciliazione, perché Cristo stesso è il Dio della pace, e non può essere usato per giustificare l'uccisione di migliaia di civili.