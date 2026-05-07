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I libri salveranno il mondo?

Un nuovo episodio di Dentro l'Avvenire per esplorare il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026
1 min di lettura
May 7, 2026
I libri possono aiutarci a capire il presente? E soprattutto: possono cambiare il modo in cui lo guardiamo? L’edizione del 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio, cerca di rispondere a queste domande.
Il tema, preso in prestito da Elsa Morante, è "Il mondo salvato dai ragazzini". Un titolo prova a ribaltare lo sguardo e si mette in ascolto delle nuove generazioni di lettori e lettrici, ma non solo.
In questo episodio di Dentro l'Avvenire Eugenio Giannetta parla di libri, autori, autrici e molto altro con Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro, per capire cosa ci racconta questa edizione e che ruolo possono avere oggi i libri, in un mondo che cambia così velocemente.  

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