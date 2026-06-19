Esiste ancora una “guerra giusta”? In questa puntata di LeoPop partiamo dalle critiche rivolte a papa Leone XIV dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e dalle reazioni suscitate nel mondo politico americano dopo gli appelli del Pontefice contro la guerra in Iran. Al centro del confronto c'è una delle questioni più antiche della tradizione cristiana: la dottrina della guerra giusta, formulata per la prima volta da Sant'Agostino, che pure era ostinatamente contrario ai conflitti, e oggi nuovamente al centro del dibattito ecclesiale. Prevost, infatti, nell’enciclica Magnifica humanitas ha scritto che “oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta”. Ai cardinali lo stesso Papa ha chiesto di riflettere sul tema nel prossimo concistoro di fine giugno.

Attraverso gli interventi di Leone XIV, e l'analisi dello storico Massimo Faggioli, ripercorriamo l'evoluzione di questa dottrina, dalla sua formulazione originaria fino alle sfide poste dall'era nucleare e dalle nuove tecnologie. Perché il Papa sostiene che il concetto di guerra giusta deve essere rivalutato alla luce delle condizioni attuali? E quale legame c'è tra questa riflessione e i suoi ripetuti appelli contro il riarmo?

Un viaggio tra storia, teologia e attualità per capire una delle discussioni più accese del pontificato di Leone XIV.