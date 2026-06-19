Una guerra giusta

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Altri episodi
Tra processioni, devozioni e Sagrada Familia, questo episodio di LeoPop esplora il volto della fede popolare nel magistero di Leone XIV
Leone XIV e la salute mentale: dal Perù della pandemia ai giovani di oggi, un viaggio tra ansia, solitudine e inquietudine, da trasformare in vita interiore, amicizia e profezia.
Un episodio per capire perché, secondo l'esperto Matteo Flora, questa enciclica potrebbe essere “uno dei testi più importanti scritti sull’intelligenza artificiale dal 2020 a oggi”
Da una strada del Perù alla Terra dei Fuochi: LeoPop racconta Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nel segno della Laudato si’.
Leone XIV e i giovani: un legame fatto di ascolto, fiducia e gesti concreti. Un invito a non rimandare: costruire oggi pace e futuro.