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Una peonia neonata

Nell'Orto botanico di Torino è spuntato un intruso ma Loic Maurice Monguzzi, curatore dello storico giardino, lo ha scovato e studiato.
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August 4, 2026
Per trovare una nuova varietà di peonia gli esploratori del passato partivano per viaggi avventurosi (e pericolosi!) in Paesi lontani. Invece a Loic Maurice Monguzzi, curatore dell'Orto Botanico di Torino, non è servito nemmeno fare la valigia: per fare la sua bella scoperta gli è bastato osservare le aiuole del giardino di cui è responsabile. Qui era spuntato un intruso: un fiore dal colore fucsia, che è ancora in cerca di un nome...

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