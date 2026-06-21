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Granata: «Milano torni a essere città di tutti»

Elena Granata immagina il futuro delle metropoli partendo da Milano: caro-casa, gentrificazione e fuga nell’hinterland chiedono nuove risposte politiche, a partire dai bambini
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June 21, 2026
L’urbanista Elena Granata, docente al Politecnico, prova a immaginare il futuro delle nostre metropoli, partendo dal capoluogo lombardo: «Circa 50mila persone si sono spostate nell’hinterland e in provincia negli ultimi due anni. Ormai non solo il centro, ma anche le periferie sono interessate a processi di gentrificazione. La politica ascolti la società civile e torni a dare risposte. Partiamo dai bambini: misure incisive nei primi 5mila giorni di vita, a favore di genitori e figli»

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