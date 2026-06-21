Granata: «Milano torni a essere città di tutti»

L’urbanista Elena Granata, docente al Politecnico, prova a immaginare il futuro delle nostre metropoli, partendo dal capoluogo lombardo: «Circa 50mila persone si sono spostate nell’hinterland e in provincia negli ultimi due anni. Ormai non solo il centro, ma anche le periferie sono interessate a processi di gentrificazione. La politica ascolti la società civile e torni a dare risposte. Partiamo dai bambini: misure incisive nei primi 5mila giorni di vita, a favore di genitori e figli»