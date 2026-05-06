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Filippo Grandi. Restiamo umani

Filippo Grandi racconta perché, in un mondo fuori controllo, il dialogo resta l’unica alternativa alla legge del più forte.
1 min di lettura
May 6, 2026
«Chi paga le guerre sono i civili: ecco perché bisogna tornare a dialogare, a ogni costo». Filippo Grandi ha da poco concluso il mandato da Alto commissario Onu per i rifugiati e per quasi 40 anni ha operato con le Nazioni Unite nei contesti più caldi del pianeta, dal Sudan al Congo, dall’Afghanistan alla Palestina: un interlocutore privilegiato per provare a orientarci in un contesto internazionale fuori controllo. Se l’ordine mondiale a cui eravamo abituati sembra ormai superato, la sfida è costruirne uno nuovo che non si arrenda alla legge del più forte.
Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto

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