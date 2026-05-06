Filippo Grandi. Restiamo umani
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Nelle ultime settimane abbiamo sentito leader politici usare passaggi della Bibbia per giustificare le proprie azioni di guerra. Atteggiamenti bocciati duramente da Leone XIV
Il Pontefice dai modi gentili ha lanciato un duro monito contro chi si lascia accecare dal potere e dalla ricchezza e ha condannato tutte le forme di oppressione
Dall’Algeria a sant’Agostino: chi era e cosa dice sulla pace? Nel nuovo episodio.
La storica visita di Leone XIV in Algeria, tra dialogo, pace e memoria di Sant’Agostino, nel racconto del vescovo di Orano padre Davide Carraro.
Pasqua è il centro della fede cristiana, ma proprio della resurrezione i cristiani sembrano parlare sempre meno.