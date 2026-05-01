Il cristiano non ha nemici

In molti si sono domandati perché Leone XIV nel suo viaggio apostolico in Africa abbia scelto di visitare Paesi i cui governi sono accusati di autoritarismo. Negli interventi davanti alle autorità il Papa non ha fatto sconti. Dal presidente della Guinea, a processo per corruzione, riciclaggio e abusi contro i diritti umani, a quello del Camerun, da quarant’anni al potere. Non evita il confronto: parla chiaramente ai governanti, richiama alla giustizia, denuncia corruzione e disuguaglianze, senza rinunciare al dialogo.

È una linea precisa, che il Papa stesso spiega chiaramente: anche nei rapporti con Paesi guidati da leader autoritari, la Santa Sede lavora spesso “dietro le quinte” per promuovere cause umanitarie e migliorare la vita delle persone, cercando di “applicare il Vangelo alle situazioni concrete”, per risolvere i problemi concrete delle popolazioni.