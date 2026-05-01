Il cristiano non ha nemici
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A un anno dalla morte di papa Francesco, LeoPop racconta il legame profondo con Leone XIV e l’eredità che oggi continua nel segno del Vangelo, della pace e della dignità umana.
Il viaggio di Leone XIV da Lampedusa all’Africa racconta una diplomazia del Vangelo fatta di pace, dialogo e vicinanza agli ultimi.
In questa puntata di LeoPop raccontiamo il confronto sempre più esplicito tra queste due narrazioni: quella di un potere che si legittima con la forza e quella di un Dio che si rivela nell’amore
Il Venerdì Santo, in questa puntata di LeoPop, racconta il dolore dei cristiani del Medio Oriente e il gesto forte di papa Leone XIV, che nel buio della guerra indica una speranza di Pasqua.
In questa puntata di LeoPop, papa Leone XIV indica nell’ascolto la chiave del suo pontificato: una strada di dialogo, discernimento e attenzione concreta alle persone.