<Podcast<LeoPOP

L'incantesimo di Dio

Tra processioni, devozioni e Sagrada Familia, questo episodio di LeoPop esplora il volto della fede popolare nel magistero di Leone XIV
Google preferred source
1 min di lettura
June 12, 2026
«Mi sono posto le prime domande su Dio da bambino, ascoltando per le strade di Malaga le saetas, i canti popolari intonati durante la Settimana Santa». Così il famoso attore spagnolo Antonio Banderas ha raccontato la sua esperienza di fede durante un incontro a Madrid. Grazie a quella bellezza «sono stato vittima dell’incantesimo di Dio», ha aggiunto commosso. Mentre parlava, Leone XIV sorrideva e annuiva, perché in quell’emozione c’era qualcosa di profondamente familiare.
In questa puntata di LeoPop partiamo da lì, per scoprire il rapporto speciale del primo Papa americano con la devozione popolare. Dalle parole pronunciate al Corpus Domini, durante la visita in Spagna, al grande affetto per le devozioni peruviane, come el Señor de los Milagros. Dal significato delle processioni, al rischio che possano restare solo intimismo. Sin dall’inizio del Pontificato il Papa ha parlato del valore della religiosità popolare, che vede nelle tradizioni non un folklore da conservare, ma una fede viva capace di parlare ancora oggi.
Perché, secondo Leone XIV, i riti devono essere «una scuola che insegna a inginocchiarsi davanti a Dio e al prossimo», altrimenti si svuotano di senso. A questo Prevost tiene molto, fino a ribadirlo anche prima di benedire ’ultima torre della Sagrada Familia, a Barcellona, capolavoro dell’arte: «La Croce di Cristo, sulla sommità della Basilica, è la Croce degli ultimi che diventano i primi».


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Google Discover Seguici anche su Google Discover di Avvenire

Altri episodi

June 5, 2026

El tornaviaje, la rotta del ritorno

Leone XIV e la salute mentale: dal Perù della pandemia ai giovani di oggi, un viaggio tra ansia, solitudine e inquietudine, da trasformare in vita interiore, amicizia e profezia.

SPECIALE ENCICLICA
May 29, 2026

C’è un dio nella Silicon Valley

Un episodio per capire perché, secondo l'esperto Matteo Flora, questa enciclica potrebbe essere “uno dei testi più importanti scritti sull’intelligenza artificiale dal 2020 a oggi”

May 22, 2026

La truffa del cambiamento climatico

Da una strada del Perù alla Terra dei Fuochi: LeoPop racconta Leone XIV, la crisi climatica e la giustizia sociale, nel segno della Laudato si’.

May 15, 2026

Just Do It! (Fallo e basta)

Leone XIV e i giovani: un legame fatto di ascolto, fiducia e gesti concreti. Un invito a non rimandare: costruire oggi pace e futuro.

May 8, 2026

Un anno da Leone

Il primo anno di Leone XIV racconta un Papa che guida la Chiesa come servizio: dialogo, discernimento, unità e un’autorità capace di fare spazio a Cristo.

Da altri Podcast