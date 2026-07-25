Parla coi lupi

Una città paralizzata dalla paura. Un lupo feroce che divora animali, assale uomini, costringe gli abitanti a uscire armati come in guerra. Poi arriva Francesco: non con una spada, non con una trappola, non con un esercito. Esce dalle mura, guarda la bestia negli occhi e la chiama frate lupo.

Ma chi era davvero quel lupo? Un animale? Un brigante? Un simbolo del male sociale? O il resto di un mondo più antico, che il cristianesimo non cancella ma trasforma? Con Franco Cardini entriamo in uno degli episodi più celebri e più fraintesi della tradizione francescana, per capire che cosa racconta davvero quella pace impossibile tra l’uomo e la bestia.