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Parla coi lupi

Con Franco Cardini rileggiamo la storia del lupo di Gubbio: animale, brigante o simbolo del male? Un racconto di paura trasformata in pace.
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July 25, 2026
Una città paralizzata dalla paura. Un lupo feroce che divora animali, assale uomini, costringe gli abitanti a uscire armati come in guerra. Poi arriva Francesco: non con una spada, non con una trappola, non con un esercito. Esce dalle mura, guarda la bestia negli occhi e la chiama frate lupo
Ma chi era davvero quel lupo? Un animale? Un brigante? Un simbolo del male sociale? O il resto di un mondo più antico, che il cristianesimo non cancella ma trasforma? Con Franco Cardini entriamo in uno degli episodi più celebri e più fraintesi della tradizione francescana, per capire che cosa racconta davvero quella pace impossibile tra l’uomo e la bestia.    

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