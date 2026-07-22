La pietà popolare: fede o folklore?

Trafficati, imprigionati e costretti a mettere in atto le truffe on line che finiscono sui nostri cellulari: sono i nuovi schiavi dell’era digitale, citati anche da Papa Leone nella sua enciclica “Magnifica Humanitas”

July 8, 2026 L’intelligenza artificiale serve ai preti? Ascolta

Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste.