La pietà popolare: fede o folklore?

In estate sono tante le manifestazioni di piazza che pescano nella religiosità popolare. Ma sono espressione di vera fede oppure vanno ridotte a fenomeni folkloristici?
Sono dubbi trattati anche nell’apposito Direttorio vaticano del 2002. Proprio la pietà popolare è al centro del nuovo episodio di Taccuino celeste, podcast di Mondo e Missione, a cura di Riccardo Maccioni.
Montaggio: Riccardo Zoletto
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