Vacanze romane

Libri, musica e cinema: un viaggio nell’universo culturale di Leone XIV per scoprire come la bellezza nutra la sua fede e il suo modo di annunciare il Vangelo.

Quali libri legge Leone XIV? Che canzoni ascolta? Quali film ama? E cosa raccontano i suoi gusti culturali sul suo modo di vivere la fede?

In questa puntata estiva di LeoPop entriamo nell'universo culturale di Robert Francis Prevost: dalle serate passate davanti alla tv con Quelli della notte di Renzo Arbore all’incontro con Bad Bunny, da Michael Bublé a Laura Pausini, fino ai Mamas & the Papas. Ma c'è molto di più: il Papa che canta L.O.V.E. al “Concerto con i Poveri” in Vaticano è lo stesso che invita a leggere Sant'Agostino, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce e La pratica della presenza di Dio.

Scopriamo anche i quattro film preferiti di Leone XIV, l'incontro con Robert De Niro, il dialogo con il mondo del cinema, la passione per la letteratura e gli autori che cita nei suoi discorsi, da Tolkien a Hannah Arendt, da Viktor Frankl a Romano Guardini. Fino a Dorothy Day e a Etty Hillesum.

Un viaggio tra musica, cinema, poesia e spiritualità per conoscere il volto più personale del primo Papa statunitense e capire come la bellezza sia una strada privilegiata per custodire l'umano e annunciare il Vangelo. Anche in estate.