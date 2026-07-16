Tra le macerie del terremoto, in Venezuela

A tre settimane dal sisma, che cosa sta accadendo tra le comunità più colpite? Ne parliamo con chi è a Caracas

Il 24 giugno due scosse di terremoto hanno sconvolto la vita dei cittadini di La Guaira e Caracas, costa nord del Venezuela. Per giorni le persone hanno scavato a mani nude tra le macerie. Le vittime, ad oggi, sono più di 4mila. Migliaia ancora i dispersi. Come si affronta, un'emergenza così complessa? E cosa sta accadendo alle comunità più colpite? Ne parliamo in questo nuovo episodio di "A casa loro" con Fiammetta Cappellini, in Venezuela per Avsi.