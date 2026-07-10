Scomunicati

Le consacrazioni episcopali celebrate dalla Fraternità San Pio X senza il mandato del Papa hanno segnato una nuova frattura nella Chiesa cattolica. Ma perché i lefebvriani continuano a rifiutare il Concilio Vaticano II? E perché, per Leone XIV, è proprio il Concilio il punto da cui non si può prescindere?

In questa puntata di LeoPop ripercorriamo i giorni che hanno portato allo scisma, i tentativi di dialogo della Santa Sede e la decisione di Leone XIV di procedere con la scomunica. Attraverso le parole del Papa, ricostruiamo il suo pensiero sul Vaticano II, sulla Tradizione, sulla Messa in latino e sulla comunione ecclesiale. Per capire perché, per Leone XIV, il futuro della Chiesa passa dalla fedeltà al Concilio e da un'unità che non rinuncia alla verità.