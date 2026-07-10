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Scomunicati

In questo episodio di LeoPop ripercorriamo lo scisma tra la Chiesa cattolica e la Fraternità San Pio X, i tentativi di dialogo fino alla scomunica
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July 10, 2026
Le consacrazioni episcopali celebrate dalla Fraternità San Pio X senza il mandato del Papa hanno segnato una nuova frattura nella Chiesa cattolica. Ma perché i lefebvriani continuano a rifiutare il Concilio Vaticano II? E perché, per Leone XIV, è proprio il Concilio il punto da cui non si può prescindere?
In questa puntata di LeoPop ripercorriamo i giorni che hanno portato allo scisma, i tentativi di dialogo della Santa Sede e la decisione di Leone XIV di procedere con la scomunica. Attraverso le parole del Papa, ricostruiamo il suo pensiero sul Vaticano II, sulla Tradizione, sulla Messa in latino e sulla comunione ecclesiale. Per capire perché, per Leone XIV, il futuro della Chiesa passa dalla fedeltà al Concilio e da un'unità che non rinuncia alla verità.

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