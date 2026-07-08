L’intelligenza artificiale serve ai preti?

Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla vita della Chiesa? Sarà utile o dannosa per il servizio svolto dai sacerdoti? Sono gli interrogativi al centro del nuovo episodio del podcast Taccuino celeste. A partire dall’enciclica “Magnifica humanitas” di Leone XIV e dalla testimonianza di un giovane presbitero che usa l’AI.
Taccuino celeste è un podcast di Mondo e Missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire
Altri episodi
July 1, 2026
«Proteggere le persone non i confini».
June 24, 2026
L’estate può diventare tempo di riposo, esercizio interiore e scoperta spirituale: anche nello sport, fino alle croci piantate sulle vette dagli scalatori.
June 17, 2026
Cuba allo stremo: blackout, cibo scarso e futuro incerto nel racconto di don Carlo Doneda.
June 10, 2026
Nei giorni scorsi sono stati decisi i santi patroni della prossima Giornata mondiale della gioventù. Esiste un’età minima per essere riconosciuti santi?
June 3, 2026
L’enciclica Magnifica Humanitas letta con i missionari: l’IA cambia il mondo, ma la sfida resta custodire l’umano