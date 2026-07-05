Zamagni denuncia l’ascesa della tecno-oligarchia americana e invita i cattolici a resistere a un capitalismo digitale senza limiti, sempre più tentato dal transumanesimo

Zamagni: « Il capitalismo è a un bivio»

Zamagni: « Il capitalismo è a un bivio»

Il padre dell’economia civile, Stefano Zamagni, spiega l’ascesa della tecno-oligarchia americana, che teorizza l’incompatibilità tra libertà e democrazia. «Il capitalismo è a un bivio, tra chi vede nel digitale la possibilità di arricchirsi all’infinito e chi invece si interroga sulle conseguenze sociali di questa corsa. Di fronte ai rischi di questo transumanesimo, noi cattolici dobbiamo opporre resistenza».