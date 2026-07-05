Zamagni: « Il capitalismo è a un bivio»

Il padre dell’economia civile, Stefano Zamagni, spiega l’ascesa della tecno-oligarchia americana, che teorizza l’incompatibilità tra libertà e democrazia. «Il capitalismo è a un bivio, tra chi vede nel digitale la possibilità di arricchirsi all’infinito e chi invece si interroga sulle conseguenze sociali di questa corsa. Di fronte ai rischi di questo transumanesimo, noi cattolici dobbiamo opporre resistenza».
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