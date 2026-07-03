Il Papa del cuore inquieto

«Sono un figlio di Sant’Agostino». Da questa frase, pronunciata da Leone XIV nel suo primo saluto al mondo, prende il via un viaggio nel Dna spirituale di Robert Prevost. Dall’immagine del Papa inginocchiato davanti alle reliquie del santo di Ippona, nella basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, fino alla preghiera silenziosa ad Annaba, l’antica Ippona, scopriamo perché non si può capire il primo Papa statunitense senza conoscere il suo legame profondo con Agostino.
La sua vocazione nasce da lontano: dal seminario minore degli Agostiniani in Michigan, dagli anni all’Università Villanova, dalla vita comunitaria, dalla missione e dalla devozione alla Madonna del Buon Consiglio di Genazzano. Con l’aiuto di Paola Muller, docente di storia della filosofia medievale all’Università Cattolica ed esperta di Agostino, rileggiamo le parole e i gesti di Leone XIV alla luce di tre grandi eredità agostiniane: la grazia, l’interiorità e la pace.
In questa puntata di LeoPop raccontiamo cosa c’entrano Agostino, la ricerca della verità e la fraternità con lo stile di Papa Leone XIV. Perché un Papa agostiniano non si presenta come uno che ha già tutte le risposte, ma come un cercatore.
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