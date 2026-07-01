Lampedusa, aspettando Leone XIV

Il 4 luglio Papa Leone farà una breve ma significativa visita a Lampedusa, punto di approdo per migliaia di migranti. E intitolerà al suo predecessore Papa Francesco il molo Favaloro. Dove campeggia la scritta: «Proteggere le persone non i confini».
Siamo andati a vedere come l’isola più meridionale d’Italia si sta preparando… Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto
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