<Podcast<Taccuini, tra cielo e terra

Lampedusa, aspettando Leone XIV

«Proteggere le persone non i confini».
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1 min di lettura
July 1, 2026
Il 4 luglio Papa Leone farà una breve ma significativa visita a Lampedusa, punto di approdo per migliaia di migranti. E intitolerà al suo predecessore Papa Francesco il molo Favaloro. Dove campeggia la scritta: «Proteggere le persone non i confini».
Siamo andati a vedere come l’isola più meridionale d’Italia si sta preparando… Taccuino del mondo è un podcast a cura della redazione di Mondo e Missione. Montaggio: Riccardo Zoletto  

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