Manconi: « Proviamo a farci carico del dolore invisibile»

Il sociologo Manconi racconta un’Italia messa alla prova dal “dolore sociale”, che la sta attraversando in profondità. «Farsi carico del dolore invisibile è il primo passo per ricreare comunità. In questo senso la solidarietà non basta più, serve reciprocità per capire il punto di vista dell’altro. Dalla storia di Igor Squeo, morto come George Floyd, ho imparato che l’ingiustizia va combattuta».
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