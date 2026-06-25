Ritorno al futuro a Sarajevo

La storia di Ajna nata nel 2002, sei anni dopo la fine dell’assedio di Sarajevo. Eppure è un’orfana di guerra. Suo padre è morto quando aveva un anno per le conseguenze di una ferita nella guerra dei Balcani

Ajna Mesic è nata nel 2002, sei anni dopo la fine dell’assedio di Sarajevo. Eppure è un’orfana di guerra. Suo padre è morto quando aveva un anno per le conseguenze di una ferita nella guerra dei Balcani. Oggi Ajna lavora alla Youth Initiative for Human Rights, un ente che mette in contatto giovani dei Balcani per conoscersi, per superare le ferite del passato.

Sono passati infatti più di 30 anni dal 1995, quando gli accordi di Dayton divisero la Bosnia Erzegovina in due entità: quella serba e la maggioranza croata e bosgnacca (musulmana). Quella divisione ha consentito di mettere fine alla guerra ma oggi ha finito per accentuare la divisione etnica. E paralizza anche le istituzioni.