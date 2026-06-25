Ritorno al futuro a Sarajevo

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Un nuovo episodio di Dentro l'Avvenire per esplorare il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026
In Nigeria la persecuzione contro i cristiani ha distrutto chiese e costretto milioni di persone alla fuga. Paolo Lambruschi, inviato di Avvenire, ha raccolto nelle zone interne e nei campi sfollati le voci dei sopravvissuti.