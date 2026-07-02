A Cuba, l'isola delle cose perdute
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Ai Campionati di calcio c’è una squadra che ha un passato di vittoriose ribellioni. È Haiti, la prima repubblica nera della storia. Oggi, una delle crisi dimenticate del nostro tempo
In Bosnia Erzegovina la guerra è finita da poco più di trent'anni. Eppure, una vera pace non è ancora arrivata. Lo racconta anche il sistema delle "due scuole sotto lo stesso tetto": bambini che in classe si dividono in base alla propria origine etnica. Storia di queste scuole, e di chi prova ogni giorno a cambiare le Istituzioni scolastiche: a unire le persone invece di separarle.
Giorgio Monti, medico di Emergency vive lì da due anni e ci ha raccontato della disumanizzazione nella Striscia e di come i gazawi stanno provando a ricostruire briciole di vita e di comunità