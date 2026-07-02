A Cuba, l'isola delle cose perdute

Manca la luce, il carburante, la possibilità di far funzionare gli ospedali. A Cuba, i cittadini devono inventarsi ogni giorno un modo nuovo di sopravvivere, schiacciati tra le sanzioni americane e l'incapacità del governo di attuare politiche di tutela per loro. La situazione è precipitata a gennaio, quando una decisione del presidente statunitense Donald Trump ha di fatto bloccato le importazioni di petrolio nell'isola e segnato un nuovo punto di rottura nella travagliata storia tra Stati Uniti e Cuba. Come si è arrivati a questa situazione? È possibile immaginare un futuro che tenga unita la storia rivoluzionaria e nuove, necessarie riforme? E cosa desiderano i cittadini? Cerchiamo alcune risposte nel nuovo episodio di "A casa loro".