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I pedoni non si scontrano

Neppure nelle situazioni più affollate un passante va a sbattere contro un altro: com'è possibile? La risposta alla domanda che nessuno si pone mai l'ha trovata il fisico Alessandro Corbetta
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July 7, 2026
Per anni il fisico Alessandro Corbetta - uno scienziato italiano che lavora all'università olandese di Eindhoven - ha osservato le stazioni, i musei, gli stadi: qualsiasi posto purché fosse affollato. Così ha scoperto che, neppure nelle situazioni di apparente caos, un pedone si scontra con un altro. Com'è possibile? La domanda sembra banale e invece la risposta è arrivata soltanto analizzando milioni di traiettorie di passanti con complicate formule matematiche. Già, perché anche se ognuno pensa di essere libero di camminare dove vuole, quando ci muoviamo in gruppo, seguiamo un ordine preciso che si può descrivere con il linguaggio della scienza.

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