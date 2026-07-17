Francesco l’uomo disarmato

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Trafficati, imprigionati e costretti a mettere in atto le truffe on line che finiscono sui nostri cellulari: sono i nuovi schiavi dell’era digitale, citati anche da Papa Leone nella sua enciclica “Magnifica Humanitas”
In questo episodio di LeoPop ripercorriamo lo scisma tra la Chiesa cattolica e la Fraternità San Pio X, i tentativi di dialogo fino alla scomunica
Il 10 luglio 1976 nella cittadina lombarda prendeva forma uno dei più gravi incidenti industriali della storia italiana