Padre Gianni: «Io, monaco, e l’impegno per una pace dei popoli»

L’abate dell’Abbazia di San Miniato al Monte, dom Bernardo Gianni, racconta la sua vocazione e il suo impegno per la pace. La svolta radicale a 24 anni, la scelta della contemplazione, l’ascolto dei popoli da Firenze al Medio Oriente. «Il futuro del mondo è nelle mani degli uomini di buona volontà e non dei potenti. Alle persone nelle città servono spazi per fermarsi a riflettere e per fare spazio all’amore»

A cura di: Diego Motta di Avvenire e Maurizio Guagnetti di Stazione Radio