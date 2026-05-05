<Podcast<Bella scoperta

Il capodoglio invisibile

Nessuno aveva mai avvistato il capodoglio pigmeo nel Mar Mediterraneo: ci è riuscita la biologa molecolare Elena Valsecchi
1 min di lettura
May 5, 2026
Di lui esistono poche foto, alcune scattate alle isole Canarie, altre alle Hawaii, altre ancora nell’Oceano indiano. Però nessuno lo aveva mai avvistato, tantomeno immortalato, a nuotare nel Mediterraneo. Elena Valsecchi, biologa molecolare presso l'Università di Milano Bicocca, è stata la prima a scoprirlo nel nostro mare, e per questo può raccontarci qualcosa su questo animale misterioso: il capodoglio pigmeo.
Del cetaceo che adora starsene per i fatti suoi la ricercatrice non ha visto il muso ma ha ritrovato pezzi del Dna, che erano stati dispersi qua e là nell'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri episodi

April 7, 2026

L’uovo a righe e puntini

Gusci incisi di 60mila anni fa raccontano la nascita del pensiero umano: è il tema della sesta puntata di Bella scoperta con le archeologhe Enza Elena Spinapolice e Valentina Decembrini.

March 3, 2026

Un ragno di nome Elisa

Tommaso Fusco, dottorando a Roma Tre, studiando gli insetti di Pantalica ha notato una falsa formica: era in realtà un ragno mai visto prima, che ha deciso di chiamare Elisa. Perché?

Episodio 4
February 3, 2026

Gli abitanti dell’intestino

Maria Rescigno, docente all’Humanitas University di Milano, mostra che il microbiota intestinale influenza salute e umore.

Episodio 3
January 6, 2026

Le ossa delle milanesi

Una paleopatologa del Labanof, studiando scheletri femminili, ricostruisce la vita delle milanesi nel Medioevo.

Episodio 2
December 2, 2025

L’asteroide Sveva

Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna.

Da altri Podcast