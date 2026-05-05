Il capodoglio invisibile

Nessuno aveva mai avvistato il capodoglio pigmeo nel Mar Mediterraneo: ci è riuscita la biologa molecolare Elena Valsecchi

Di lui esistono poche foto, alcune scattate alle isole Canarie, altre alle Hawaii, altre ancora nell’Oceano indiano. Però nessuno lo aveva mai avvistato, tantomeno immortalato, a nuotare nel Mediterraneo. Elena Valsecchi, biologa molecolare presso l'Università di Milano Bicocca, è stata la prima a scoprirlo nel nostro mare, e per questo può raccontarci qualcosa su questo animale misterioso: il capodoglio pigmeo.

Del cetaceo che adora starsene per i fatti suoi la ricercatrice non ha visto il muso ma ha ritrovato pezzi del Dna, che erano stati dispersi qua e là nell'acqua.