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Siamo stati in Nigeria, tra i cristiani perseguitati

In Nigeria la persecuzione contro i cristiani ha distrutto chiese e costretto milioni di persone alla fuga. Paolo Lambruschi, inviato di Avvenire, ha raccolto nelle zone interne e nei campi sfollati le voci dei sopravvissuti.
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April 30, 2026
Da anni, in Nigeria è in corso una persecuzione contro i cristiani. Migliaia chiese sono state distrutte, saccheggiate o chiuse con la forza; milioni di persone hanno dovuto fuggire dalle loro case e dai loro villaggi. Paolo Lambruschi, inviato di Avvenire, ha viaggiato nelle zone più interne della Nigeria e nei campi sfollati per ascoltare le persone che sono sopravvissute agli attacchi e ai massacri. E per provare rispondere a una domanda: quello che sta accadendo in Nigeria si può chiamare «genocidio di cristiani», come affermato da alcuni leader religiosi?  

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