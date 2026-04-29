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Per la Chiesa una guerra può essere giusta?

Nelle ultime settimane abbiamo sentito leader politici usare passaggi della Bibbia per giustificare le proprie azioni di guerra. Atteggiamenti bocciati duramente da Leone XIV
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April 29, 2026
Nelle ultime settimane abbiamo sentito leader politici usare passaggi della Bibbia per giustificare le proprie azioni di guerra. Atteggiamenti bocciati duramente da Leone XIV, come prima di lui da tutti gli ultimi Papi. Nel Catechismo della Chiesa cattolica si parla però ancora della possibilità di una guerra giusta.
Quindi, qual è la posizione da seguire? Risponde il nuovo episodio di Taccuino celeste, il podcast di Mondo e missione a cura di Riccardo Maccioni. Montaggio: Riccardo Zoletto 

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