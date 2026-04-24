A un anno dalla morte di papa Francesco, LeoPop racconta il legame profondo con Leone XIV e l’eredità che oggi continua nel segno del Vangelo, della pace e della dignità umana.

“Per fortuna non sarò mai vescovo”

Questa puntata di LeoPop, a un anno dalla morte di papa Francesco, ripercorre il filo profondo che lega i due Papi. Un rapporto fatto di stima, confronto e visione condivisa, nato anni prima dell’elezione e cresciuto nel segno del Vangelo e della missione.

Leone XIV raccoglie l’eredità di Francesco, dalla fraternità universale alla difesa della dignità umana, dalla sinodalità al rifiuto della guerra. Tra ricordi, citazioni e passaggi chiave della loro storia comune, emerge il profilo di un Papa chiamato a ricucire le ferite del mondo, portando avanti, con uno stile proprio, la stessa urgenza: annunciare il Vangelo come via di pace.