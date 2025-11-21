I soldi di Haiti che costruirono la Torre Eiffel
La storia di Haiti è strettamente connessa a quella europea. L'isola conquisto la sua indipendenza dai francesi, colonizzatori, nel 1804: la prima repubblica nera della storia. Ma Parigi non accettò mai di aver perso Haiti...
November 21, 2025
Haiti è stata la prima repubblica nera della storia: conquistò la sua indipendenza nel 1804, cacciando i colonizzatori francesi. Per Parigi l’affronto fu inarrestabile. Un debito da 21 miliardi di dollari attuali venne imposto sull’isola, minando sin dall’inizio la sua possibilità di crescita. In Francia, con i soldi pagati da Haiti, si costruì un pezzo della Torre Eiffel.
