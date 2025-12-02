L’asteroide Sveva

Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo, di notte, attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica, sulle colline di Bologna.

È proprio fissando il firmamento che ha fatto la sua più bella scoperta: due asteroidi che non erano mai stati avvistati prima e ai quali ha avuto l’onore di dare il nome.