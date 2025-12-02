L’asteroide Sveva
Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica di Bologna.
1 min di lettura
December 2, 2025
Albino Carbognani è un astrofisico. Per lavoro osserva il cielo, di notte, attraverso grandi telescopi posizionati in un osservatorio dell’Istituto nazionale di astrofisica, sulle colline di Bologna.
È proprio fissando il firmamento che ha fatto la sua più bella scoperta: due asteroidi che non erano mai stati avvistati prima e ai quali ha avuto l’onore di dare il nome.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Episodio 1
November 4, 2025
Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.