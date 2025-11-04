Ciro, dinosauro italiano
Altri episodi
Dopo l’uccisione di James Foley (2014), la madre Diane cerca giustizia — non vendetta — con la Foley Foundation, fino al confronto con un assassino
Commemorazione di tutti i defunti
Tra dazi e penultimatum dell’America di Trump, la prima puntata indaga con Tuzzi, Mandelli e Alfieri come le barriere ridisegnano aziende e prezzi e come attrezzarsi
Il Mediterraneo come crocevia di scelte impossibili: il gesto che salva di Chris e l’obbedienza forzata di Musa, tra panico, trafficanti, processo, prigioni e possibilità di rinascita
Due padri detenuti, tra giustizia riparativa e ascolto, riscoprono una paternità imperfetta ma presente: una voce che accorcia le distanze anche dietro le sbarre