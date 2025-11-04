Ciro, dinosauro italiano

Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, da sempre appassionato di fossili e dinosauri, ha scoperto Ciro, il primo dinosauro rinvenuto in Italia.

Cristiano Dal Sasso fa il paleontologo al Museo di storia naturale di Milano. Fin da quando è molto piccolo è appassionato di fossili antichi e soprattutto di dinosauri i cui scheletri, da bambino, provava a ricostruire con filo di ferro e plastilina. La sua più bella scoperta riguarda proprio un dinosauro: si chiama Ciro ed è il primo esemplare trovato in Italia.