Petardo contro Audero, arrestato ultrà interista: ha 19 anni

Il ragazzo è stato tratto in arresto differito entro le 48 ore dal fatto, come prevede la normativa di contrasto alla violenza sportiva. Il giocatore della Cremonese domenica era caduto a terra in stato di stordimento per l'esplosione avvenuta a pochi metri da lui, poi la partita era ripresa